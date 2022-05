Maldera: «Leao come Alcaraz: impressionanti». Ecco le sue parole

Andrea Maldera ha parlato di Rafael Leao ai microfoni di Milan TV. Ecco le sue parole:

«Leao come Alcaraz, giovani impressionanti. Leao, come Alcaraz, ha fatto delle cose pazzesche. Prima della partita, guardando i numeri, mi avevano colpito gli assist; e lui oggi fa due assist. È impressionante, sembra che abbia una marcia in più, quando vuole ti punta e ti salta. Poi quando arrivi lì la lucidità di fare il passaggio giusto è fondamentale»