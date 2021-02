Malagò: «La politica deve decidere se vaccinare gli atleti olimpici»

Giovanni Malagò ha detto la sua sulla situazione vaccini in Italia, in particolar modo toccando il tema Olimpiade di Tokyo

Giovanni Malagò è intervenuto ai microfoni de La Repubblica, le sue parole:

«Ha vinto l’Italia, ha vinto lo sport. Le nostre richieste erano superiori ma prendiamo atto di quanto deciso. La nostra richiesta di creare CONI Spa come veicolo privatistico non solo non era sbagliata, ma era doverosa».

Sulla non cancellazione delle Olimpiadi: «Al 100%. Il Cio è stato categorico anche con il Giappone. Non ci sono le condizioni per un rinvio, a febbraio 2022 ci sono le Olimpiadi invernali di Pechino» .

Sulla vaccinazione per gli atleti Olimpici: «Non la chiederemo mai e non la vogliamo. La valutazione non deve farla lo sport ma la politica. Ci sono già molti paesi che hanno deciso di vaccinare i propri atleti nazionali».