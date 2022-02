Malagò alla Lega: «Molti club hanno mostrato disappunto»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Giovanni Malagò, presidente del CONI, ha risposto alla lettera della Lega Serie A indirizzatagli da alcuni club: le sue parole

Giovanni Malagò risponde alla lettera che la Lega Serie A gli ha mandato in risposta alla richiesta di Gravina della modifica dello statuto in tema governance. Le parole del presidente del CONI come riportate dall’ANSA:

«Il corretto interlocutore istituzionale di una Lega è la federazione, che è in posizione di centralità. Da alcuni club manifestato disappunto e disaccordo rispetto a quanto esplicitato»