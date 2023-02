Maignan vede il rientro in campo: nel mirino Atalanta o Fiorentina. Inoltre, quasi certa la sua presenza a Londra per il ritorno contro il Tottenham

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Mike Maignan sembra essere finalmente vicino al ritorno in campo con la maglia del Milan.

Il portiere francese sarà in campo a Londra per il ritorno contro il Tottenham e in vista di questo impegno cercherà di giocare almeno altri 90 minuti prima in Serie A: la speranza è di riaverlo con l‘Atalanta o almeno con la Fiorentina.