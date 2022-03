Maignan sicurezza, le parole di Tomori: «Ha una mentalità incredibile». Il centrale esalta il suo portiere

Fikayo Tomori parla così di Mike Maignan a La Gazzetta dello Sport.

MAIGNAN – «Mike dà grande sicurezza, parliamo molto durante la partita e fuori dal campo. Sediamo accanto nello spogliatoio, ha una mentalità incredibile, ci confrontiamo su tutto. Ultimamente anche sulla sua esperienza in Francia, su come viveva il finale della stagione che poi ha portato il Lilla al trionfo. Dice di non preoccuparsi delle altre ma tenere il focus solo su di noi e sulla prossima gara. Fatta quella, pensare subito alla successiva. Passo dopo passo».