Maignan, definiti i tempi di recupero del portiere del Milan: ecco quando tornerà in campo

Maignan vicino al rientro in campo dopo l’infortunio rimediato con il Bologna: arriva l’annuncio di Allegri

La settimana del Milan si apre con una notizia che rincuora i tifosi e l’intero ambiente rossonero. Mike Maignan, l’estremo difensore francese e uno dei pilastri inamovibili della squadra, potrebbe essere a disposizione già per il prossimo impegno di campionato contro il Lecce. A dettare i tempi di recupero e a dare un segnale forte è stato proprio mister Massimiliano Allegri, il carismatico tecnico toscano, nel corso della sua ultima conferenza stampa.

L’infortunio che ha tenuto il possente portiere lontano dai pali ha creato non poca apprensione, ma la gestione attenta e la prudenza dello staff medico e dell’allenatore sembrano aver dato i loro frutti. La possibile convocazione di Maignan per la gara contro i salentini non è un semplice ritorno, ma un segnale di speranza e stabilità per il Diavolo.

Allegri, con la sua consueta calma e il suo pragmatismo, ha spiegato che la riabilitazione del giocatore sta procedendo come previsto e che la decisione finale sul suo impiego spetterà a lui. “I tempi di recupero di Mike li stabiliamo noi,” ha dichiarato Allegri, sottolineando come la priorità sia non correre rischi e averlo al 100% per il resto della stagione. Questa mossa denota una grande fiducia sia nel portiere francese sia nel sistema difensivo dei rossoneri.

La presenza di Maignan, noto per i suoi riflessi felini, la sua leadership in campo e la sua capacità di giocare il pallone con i piedi, è fondamentale per l’equilibrio della squadra. Il suo rientro permetterebbe al club meneghino di affrontare le prossime sfide con maggiore sicurezza e di ritrovare quella tranquillità che solo un portiere del suo calibro può dare. La notizia è un vero e proprio raggio di sole, che illumina il percorso del Milan in questo inizio di stagione e lo proietta con ambizione verso i prossimi impegni.