Maignan para rigori? Ormai non più, in difficoltà il portiere del Milan. Il bilancio degli ultimi 16 penalty subiti

Maignan para rigori? Forse una volta. Come sono andati gli ultimi 16 penalty subiti dal Milan, il dato fa paura

I numeri recenti per il talentuoso portiere transalpino, pilastro della retroguardia rossonera, sono impietosi e sollevano legittimi interrogativi. Dagli ultimi 16 calci di rigore subiti in match ufficiali, Maignan è riuscito a neutralizzarne solamente uno. Una percentuale di successo drasticamente ridotta che contrasta con la reputazione di “Magic Mike”, soprannome guadagnato grazie alle sue parate decisive, come quella celebre su Kvaratskhelia in Champions League.

Questa statistica non solo evidenzia una flessione nella performance del portiere del Milan, ma suggerisce anche che la sua capacità di “ipnotizzare” l’avversario dal dischetto non sta più sortendo l’effetto desiderato. Maignan, noto per la sua esplosività, l’abilità nel leggere i tiratori e la sua presenza scenica in porta, non riesce più a garantire quel plus che lo aveva distinto dai suoi colleghi nei momenti di massima tensione.

Da “Fattore” a Semplice Osservatore

L’incapacità di Maignan di incidere sui penalty è diventata un elemento di riflessione per il Diavolo. Quando un calcio di rigore viene assegnato contro il Milan, le probabilità che si trasformi in gol sono ora estremamente alte, togliendo ai rossoneri l’enorme vantaggio psicologico che avevano in passato.

Naturalmente, Maignan resta un portiere di altissimo livello per reattività, leadership e gestione del gioco con i piedi. Tuttavia, questa defaillance specifica lo costringe a concentrarsi su ogni aspetto del suo gioco per recuperare l’efficacia che lo aveva reso temuto anche a metri zero.

La speranza del Milan è che l’estremo difensore riesca presto a invertire la tendenza, trasformando nuovamente l’appuntamento con il penalty in un’opportunità di riscatto e in un incubo per gli attaccanti avversari.