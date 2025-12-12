 Maignan è il calciatore del mese AIC di novembre - FOTO
Maignan è il calciatore del mese AIC di novembre: importante riconoscimento per Mike – FOTO

1 ora ago

Maignan, portiere del Milan, è stato premiato come calciatore AIC del mese di novembre: il riconoscimento a Milanello

Il Milan celebra un altro prestigioso riconoscimento individuale: il portiere e capitano Mike Maignan è stato premiato come Calciatore del Mese AIC (Associazione Italiana Calciatori) per il mese di novembre. La notizia è stata ufficializzata direttamente dall’AC Milan tramite i propri canali social.

Questo è un premio importante per “Magic Mike”, che si è confermato un protagonista indiscusso in questo ultimo periodo della stagione. Maignan ha messo in mostra non solo la sua consueta reattività tra i pali e la sua abilità nel gioco con i piedi, ma anche una leadership sempre più marcata.

Le sue prestazioni in novembre sono state decisive, con rigori parati e interventi top class che hanno blindato la porta rossonera. Un segnale chiaro che il francese è tornato ai suoi massimi livelli, rivelandosi cruciale per la solidità difensiva e le ambizioni di classifica del Milan di Allegri.

