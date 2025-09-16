Maignan out, Allegri studia una soluzione: possibile chance contro il Lecce in Coppa Italia

Maignan potrebbe saltare le prossime partite per infortunio. Contro il Lecce Allegri pensa ad una soluzione alternativa

Il Milan si trova ad affrontare un periodo delicato, con la coperta degli infortuni che si fa sempre più corta. La squadra, guidata dal tecnico Massimiliano Allegri, si prepara a due impegni ravvicinati e cruciali, ma il suo portiere titolare, Mike Maignan, rischia di non essere della partita. Il possente estremo difensore francese, noto per i suoi riflessi felini e la sua leadership in campo, potrebbe infatti saltare la prossima gara di campionato contro l’Udinese e i sedicesimi di Coppa Italia in programma per martedì 23 contro il Lecce.

Secondo le indiscrezioni riportate da Il Giornale, l’infortunio subito da Maignan non sarebbe di lieve entità, costringendo lo staff medico rossonero a una valutazione attenta. L’assenza del portiere titolare, un pilastro insostituibile per il Diavolo, apre scenari inaspettati per il giovane talento Lorenzo Torriani. Il portiere classe 2005, attualmente parte della formazione Primavera, potrebbe infatti ricevere la sua prima vera chance in prima squadra.

Allegri, il pragmatista allenatore livornese che ha guidato il Milan a numerosi successi, non è nuovo a scelte coraggiose, soprattutto quando si tratta di lanciare giovani promesse. La partita di Coppa Italia, meno pressante dal punto di vista del risultato rispetto al campionato, potrebbe essere l’occasione perfetta per mettere alla prova Torriani e valutarne le potenzialità in un contesto professionistico. Questa decisione non solo dimostrerebbe la fiducia del club nel settore giovanile, ma offrirebbe anche una preziosa opportunità di crescita a un ragazzo che i talent scout considerano tra i più promettenti nel suo ruolo.

L’eventuale debutto di Torriani, un ragazzo con un fisico imponente e un’ottima tecnica di base, sarebbe un momento di grande emozione per lui e un segnale forte per tutto l’ambiente rossonero. I tifosi del club meneghino, sempre attenti ai propri gioielli, seguirebbero con grande interesse questa potenziale svolta. Nonostante l’ansia per le condizioni di Maignan, l’idea di vedere un ragazzo del vivaio difendere i pali della prima squadra infonde speranza e ottimismo in vista del futuro.