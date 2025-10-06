Maignan MVP di Juventus Milan: la classifica scelta dai tifosi. Una sorpresa in top quattro

Maignan è stato scelto dai tifosi del Milan come migliore in campo nel match contro la Juventus. C’è anche Bartesaghi tra i migliori

Mike Maignan, il portiere francese e pilastro dei rossoneri, è stato eletto MVP (Most Valuable Player) della sfida Juventus–Milan dai tifosi sull’App ufficiale del club. Con un impressionante 54% dei voti, l’estremo difensore ha conquistato nettamente il riconoscimento, confermando ancora una volta il suo status di leader e salvatore del Diavolo.

Una Prestazione Decisiva Tra I Pali

Il pareggio a reti inviolate (0-0) maturato all’Allianz Stadium ha messo in luce, ancora una volta, l’importanza di avere un portiere di caratura mondiale. Nonostante il match sia stato avaro di gol e grandi occasioni, Maignan ha saputo mantenere la porta inviolata con interventi decisivi.

La parata più significativa, che ha giustificato l’assegnazione del premio, è arrivata su un insidioso colpo di testa da distanza ravvicinata di Federico Gatti, il grintoso difensore centrale della Juventus. In quell’occasione, Maignan ha sfoderato un riflesso felino che ha negato ai bianconeri la gioia del vantaggio, un miracolo d’istinto che ha preservato il punto per la squadra di Massimiliano Allegri, l’esperto tecnico del club.

Staccati I Compagni: Il Podio Dell’MVP

Il portiere, soprannominato Magic Mike dai suoi sostenitori, ha superato gli altri candidati con un distacco significativo, segno di quanto i suoi interventi siano stati cruciali nell’economia della partita.

Sul podio virtuale dell’MVP, dietro al leader indiscusso, si sono piazzati:

Davide Bartesaghi

Luka Modrić

Pavlovic

L’elezione di Maignan a MVP, con oltre la metà delle preferenze, non è solo un premio alla sua singola prestazione, ma un segnale positivo per il futuro del Milan. La consapevolezza di poter contare su un “muro” tra i pali è un elemento che infonde grande fiducia in vista dei prossimi impegni di campionato e coppe, soprattutto ora che la squadra è impegnata nella lotta per le posizioni di vertice. Il Diavolo ha il suo baluardo.