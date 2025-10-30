Connect with us

Maignan e la situazione rinnovo: ecco la spiegazione! Al suo posto un nome su tutti

Infortunio Gimenez, il messicano ci sarà contro la Roma! Nessun problema grave dopo gli esami

Calciomercato Joe Gomez l’obiettivo più realistico per gennaio per questo motivo

San Siro, slitta il passaggio a Milan e Inter! I motivi e la nuova scadenza

MN24 - Infortunati Milan, conferme da Milanello: loro due in panchina con la Roma, gli aggiornamenti non lasciano dubbi

4 secondi ago

Maignan

Maignan e la situazione rinnovo: ecco la spiegazione! Al suo posto un nome su tutti. Segui le ultimissime sui rossoneri

La questione relativa al futuro di Mike Maignan e al suo rinnovo di contratto tiene in sospeso l’ambiente Milan, e i segnali attuali non sono incoraggianti. Secondo Niccolò Ceccarini, esperto di mercato, la situazione è di stallo.

Nel suo editoriale per TMW, Ceccarini ha fatto il punto sul portiere francese:

PAROLE – «La questione relativa al rinnovo per ora non registra passi avanti e quindi ecco che i rossoneri si stanno guardando intorno per valutate quale potrebbe essere l’alternativa migliore».

Questa fase di “guarda intorno” del calciomercato Milan indica che il club si sta cautelando di fronte a una trattativa complessa che potrebbe portare all’addio del suo numero uno.

Maignan e la corsa a Suzuki: Inter e Chelsea sul giapponese

Tra le varie opzioni valutate dalla dirigenza rossonera, emerge con forza il nome di Zion Suzuki, attualmente in forza al Parma.

  • Difficile Trattenerlo: Il Parma è consapevole che trattenere il portiere giapponese la prossima estate sarà difficile, poiché le sirene di mercato sono sempre più forti.
  • La Concorrenza: Il Milan non è solo. Su Suzuki si registra una forte concorrenza:
    • In Italia, anche l’Inter sta monitorando la situazione.
    • All’estero, persino il Chelsea sta facendo un “pensiero” sul giovane talento.

Il Milan resta «in corsa» ma, in un’ottica di pianificazione prudente, «aspetta di capire quali potrebbero essere i margini di manovra e le richieste del Parma» prima di affondare il colpo per l’eventuale erede di Maignan.

