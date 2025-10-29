Maignan Milan, è stallo sul rinnovo: prende quota lui, è la principale alternativa alla permanenza del francese

Connect with us

Maignan

Maignan Milan, prosegue lo stallo sul rinnovo del portiere francese: Suzuki, estremo difensore del Parma, la principale alternativa

La questione relativa al futuro di Mike Maignan e al suo rinnovo di contratto tiene in sospeso l’ambiente Milan, e i segnali attuali non sono incoraggianti. Secondo Niccolò Ceccarini, esperto di mercato, la situazione è di stallo.

Nel suo editoriale per TMW, Ceccarini ha fatto il punto sul portiere francese:

PAROLE – «La questione relativa al rinnovo per ora non registra passi avanti e quindi ecco che i rossoneri si stanno guardando intorno per valutate quale potrebbe essere l’alternativa migliore».

Questa fase di “guarda intorno” del calciomercato Milan indica che il club si sta cautelando di fronte a una trattativa complessa che potrebbe portare all’addio del suo numero uno.

Maignan e la corsa a Suzuki: Inter e Chelsea sul giapponese

Tra le varie opzioni valutate dalla dirigenza rossonera, emerge con forza il nome di Zion Suzuki, attualmente in forza al Parma.

  • Difficile Trattenerlo: Il Parma è consapevole che trattenere il portiere giapponese la prossima estate sarà difficile, poiché le sirene di mercato sono sempre più forti.
  • La Concorrenza: Il Milan non è solo. Su Suzuki si registra una forte concorrenza:
    • In Italia, anche l’Inter sta monitorando la situazione.
    • All’estero, persino il Chelsea sta facendo un “pensiero” sul giovane talento.

Il Milan resta «in corsa» ma, in un’ottica di pianificazione prudente, «aspetta di capire quali potrebbero essere i margini di manovra e le richieste del Parma» prima di affondare il colpo per l’eventuale erede di Maignan.

