Maignan Milan, è stallo sul rinnovo: prende quota lui, è la principale alternativa alla permanenza del francese
La questione relativa al futuro di Mike Maignan e al suo rinnovo di contratto tiene in sospeso l’ambiente Milan, e i segnali attuali non sono incoraggianti. Secondo Niccolò Ceccarini, esperto di mercato, la situazione è di stallo.
Nel suo editoriale per TMW, Ceccarini ha fatto il punto sul portiere francese:
PAROLE – «La questione relativa al rinnovo per ora non registra passi avanti e quindi ecco che i rossoneri si stanno guardando intorno per valutate quale potrebbe essere l’alternativa migliore».
Questa fase di “guarda intorno” del calciomercato Milan indica che il club si sta cautelando di fronte a una trattativa complessa che potrebbe portare all’addio del suo numero uno.
Maignan e la corsa a Suzuki: Inter e Chelsea sul giapponese
Tra le varie opzioni valutate dalla dirigenza rossonera, emerge con forza il nome di Zion Suzuki, attualmente in forza al Parma.
- Difficile Trattenerlo: Il Parma è consapevole che trattenere il portiere giapponese la prossima estate sarà difficile, poiché le sirene di mercato sono sempre più forti.
- La Concorrenza: Il Milan non è solo. Su Suzuki si registra una forte concorrenza:
- In Italia, anche l’Inter sta monitorando la situazione.
- All’estero, persino il Chelsea sta facendo un “pensiero” sul giovane talento.
Il Milan resta «in corsa» ma, in un’ottica di pianificazione prudente, «aspetta di capire quali potrebbero essere i margini di manovra e le richieste del Parma» prima di affondare il colpo per l’eventuale erede di Maignan.