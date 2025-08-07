Maignan Milan, passi verso il rinnovo! Dirigenza a lavoro per il prolungamento del portiere. Segui le ultimissime sui rossoneri

La tensione tra Mike Maignan e la dirigenza del Milan è ormai un ricordo lontano. Dopo una primavera segnata da incomprensioni e un gelo inaspettato, la società rossonera ha avviato l’operazione “disgelo” per ricucire lo strappo con il suo portiere titolare, con l’obiettivo di raggiungere un nuovo accordo per il rinnovo del contratto.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, la frattura risale a dicembre 2024. In quel periodo, l’allora AD Furlani e il DT Moncada, in un Milan in difficoltà con l’ex tecnico Fonseca, avevano trovato un’intesa verbale con l’entourage di Maignan per prolungare il contratto fino al 2028, con opzione per un’ulteriore stagione. L’accordo prevedeva un sostanzioso aumento dell’ingaggio, passando dagli attuali 3 milioni di euro netti a stagione a ben 5 milioni, più bonus. La firma sembrava una mera formalità, ma all’improvviso, la situazione è precipitata. A Casa Milan, qualcosa è cambiato e la promessa fatta non è stata mantenuta. La mancata qualificazione in Champions League, con la conseguente perdita di importanti introiti economici, ha probabilmente avuto un ruolo determinante in questa inversione di rotta.

La delusione del portiere francese, diventato nel frattempo il nuovo capitano del Diavolo con l’arrivo dell’allenatore Conceiçao, è stata profonda. Maignan ha persino meditato l’addio, considerando l’offerta del Chelsea da 15 milioni di euro arrivata all’inizio dell’estate, dopo la cessione di Reijnders. L’offerta è stata ritenuta insufficiente dalla dirigenza, che ha scelto di trattenere il proprio estremo difensore, affidando a Massimiliano Allegri, il nuovo allenatore, e Igli Tare, il nuovo direttore sportivo, il difficile compito di sanare la situazione.

E l’operazione sembra aver dato i suoi frutti. Allegri e Tare sono riusciti a convincere Maignan, pilastro dello spogliatoio e figura carismatica, a rimanere in rossonero per almeno un altro anno. L’obiettivo a questo punto è attendere l’autunno per un nuovo round di trattative. Rinnovare il contratto di Maignan è un’opzione che il Milan considera vantaggiosa sia dal punto di vista sportivo che economico, anche perché il giocatore continua a beneficiare del Decreto Crescita. Trovare un portiere affidabile come lui sul mercato comporterebbe un esborso di almeno 20-25 milioni di euro.

La speranza del Diavolo è che la situazione, che fino a poche settimane fa sembrava compromessa, possa sbloccarsi definitivamente. Il futuro di Magic Mike al Milan potrebbe essere ancora lungo.