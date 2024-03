Maignan Milan, proseguono i contatti per il rinnovo: il club vuole premiarlo in questo modo! Le CIFRE della trattativa

Uno dei più grossi punti interrogativi legati al calciomercato Milan riguarda il futuro di Mike Maignan. Il portiere rossonero ha diverse richieste all’estero, ma i rossoneri non demordono e continuano a trattare con l’entourage del calciatore per il rinnovo di contratto.

Come riferisce Calciomercato.com, proseguono i contatti tra le parti per arrivare al prolungamento del contratto, che è attualmente in scadenza nel 2026. Il club rossonero vorrebbe premiare il proprio estremo difensore offrendogli un un ingaggio raddoppiato rispetto a quello attualmente percepito di 2,8 milioni di euro. Gli agenti del giocatore chiedono però una cifra ancor più alta: la trattativa procede con discreta fiducia.