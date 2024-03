Maignan Milan: nuovo messaggio d’amore sui social, indizio sul futuro in rossonero – FOTO

Maignan festeggia sui social la vittoria del Milan contro il Verona. Il messaggio social che fa ben sperare per il futuro

Gioia social. Tra i vari messaggi per festeggiare la vittoria del Milan contro il Verona c’è anche quello di Maignan. Il testo in allegato alla foto pubblicata sul proprio profilo Instagram è una vera e propria dichiarazione d’amore per i colori rossoneri.

Un indizio interpretabile anche in ottica futura come volontà del portiere di restare a Milano.