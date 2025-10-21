Maignan Milan, inizio di stagione super del portiere francese: c’è un super dato che lo innalza tra i migliori. Le ultimissime notizie

Nonostante le voci di mercato che lo vedono nel mirino di Igli Tare per una possibile cessione (data l’incertezza sul rinnovo), Mike Maignan è tornato a essere una colonna portante del Milan. Dopo una stagione precedente caratterizzata da qualche prestazione altalenante, il portiere francese sta ritrovando i suoi altissimi standard, un fattore fondamentale per gli schemi di Massimiliano Allegri.

I numeri non mentono e delineano un netto miglioramento: Maignan si attesta al quarto posto in Serie A per percentuale di parate rispetto ai tiri subiti, fermandosi a un notevole 80%. È preceduto solo da Svilar con l’88,2%, Audero con l’87% e Carnesecchi con l’82,1%. Il dato è la diretta conseguenza di una squadra che, pur subendo, sa difendersi in modo più efficace.

La statistica chiave risiede proprio nella qualità dei tiri che arrivano verso la porta rossonera. Come emerso dalle analisi, il Milan subisce poco e, soprattutto, quando lo fa le conclusioni avversarie non sono più «facili» o generate in situazioni particolarmente favorevoli come accadeva nella stagione passata. Questo è il chiaro segnale dell’impronta di Allegri sulla fase difensiva.

Il tecnico toscano, noto per la sua attenzione maniacale all’equilibrio, ha costruito un filtro di centrocampo più solido e compatto. Il lavoro tattico svolto sui movimenti senza palla e sulla distanza tra i reparti ha costretto gli avversari a tentare la conclusione da posizioni più scomode e lontane, facilitando il compito di Maignan.

Il merito di questa ritrovata compattezza va condiviso anche con Tare. Il direttore sportivo ha fornito ad Allegri difensori e mediani (come Jashari, citato negli scorsi giorni) in grado di eseguire le direttive del tecnico, aumentando la fisicità e l’intelligenza tattica del reparto. Nonostante i problemi di infortuni in questo periodo, il dato di Maignan e della difesa dimostra che la struttura base del Milan è più che mai solida. Il club, anche se valuta il futuro del portiere, sa di poter contare su uno dei migliori in Europa, ora supportato da un sistema difensivo più maturo e consapevole.