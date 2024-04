Maignan Milan, l’ex preparatore consiglia i rossoneri: «Si merita il rinnovo per un motivo»

Maignan-Milan, Emiliano Betti, ex preparatore dei portieri rossonero, si è espresso a favore del rinnovo del francese

Intervistato da TMW, Emiliano Betti ha parlato così del rinnovo di Mike Maignan, argomento caldo del calciomercato Milan:

PAROLE – «Il campionato è positivo anche se c’è stato ad un certo momento una flessione legata inevitabilmente anche all’ambientamento dei nuovi. In quel periodo c’è stato un distacco dalla vetta che è diventato difficilmente colmabile. Pioli comunque merita la conferma, in questi anni ha fatto un lavoro egregio. Stefano ha dato continuità e la possibilità a tanti ragazzi di crescere e prendere fiducia”. Su Maignan ha detto tra le altre cose che “l’adeguamento dell’ingaggio di cui si parla sarebbe più che giusto, anche perchè è ritenuto uno dei 4-5 migliori portieri al mondo. Se lo merita. Anzi, io lo ritengo anche per questione affettiva il miglior portiere al mondo. Il portiere tra l’altro è una colonna portante della squadra ed è come un attaccante che ti fa gol, vale Leao. Mike ha avuto un rendimento altissimo, nel periodo in cui c’ero io ci ha tenuto tante volte in piedi. Contro la Fiorentina ad esempio ci giocavamo lo scudetto e il colpo di testa di Cabral che prese, con un altro portiere sarebbe stato gol. E gli equilibri a quel punto sarebbero cambiati».