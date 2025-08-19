Maignan Milan, super traguardo raggiunto dal capitano: è successo grazie alla partita contro il Bari. Le ultimissime sui rossoneri

Mike Maignan continua a scrivere la sua storia con la maglia rossonera, consolidando il suo status di portiere di livello mondiale. Nella partita di Coppa Italia di domenica contro il Bari, terminata con un secco 2-0 per il Milan, il portiere francese non solo ha contribuito alla vittoria della sua squadra, ma ha anche raggiunto un traguardo significativo: il 60° clean sheet in tutte le competizioni. Un risultato straordinario, ottenuto in poco più di tre stagioni, che testimonia la sua solidità e la sua importanza cruciale per la difesa del Diavolo.

L’apporto di Maignan va ben oltre le parate spettacolari. La sua capacità di leggere il gioco, la sua abilità nel comunicare con la difesa e il suo tempismo nelle uscite lo rendono un leader silenzioso, un vero e proprio “muro invalicabile”. Il suo impatto è stato evidente sin dal suo arrivo a Milanello, dove ha saputo raccogliere la difficile eredità di Gianluigi Donnarumma con la sua personalità e la sua leadership. I numeri parlano chiaro: 60 partite senza subire gol sono un dato che non può essere ignorato e che lo colloca tra i portieri più performanti nella storia recente del club.

In una partita come quella contro il Bari, dove il Milan ha mostrato un buon controllo del gioco ma ha dovuto fare i conti con gli assalti avversari, la sua presenza tra i pali ha garantito sicurezza a tutta la squadra. La sua freddezza e le sue parate decisive nei momenti chiave hanno permesso al Milan di mantenere il vantaggio e di portare a casa la qualificazione. Il record di Maignan è una celebrazione non solo delle sue abilità individuali, ma anche del solido lavoro di squadra che Allegri e i suoi ragazzi stanno portando avanti. Per il Milan, avere un portiere così affidabile è una risorsa inestimabile nella corsa a tutti i trofei stagionali.