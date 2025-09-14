Maignan e il Milan: un addio già scritto? Le accuse di Braglia scuotono l’ambiente rossonero

Maignan, addio già scritto al Milan? Simone Braglia, ex portiere, ha lanciato l’allarme sul futuro del francese: le dichiarazioni

L’ex portiere di Serie A Simone Braglia ha acceso il dibattito sul futuro di Mike Maignan, l’estremo difensore e capitano del Milan. Intervenuto nel programma “Maracanà” su TMW Radio, Braglia ha lanciato un’accusa pesante, suggerendo che il portiere francese abbia già preso la sua decisione. La situazione contrattuale di Maignan, con un accordo in scadenza che non vede progressi nelle trattative, preoccupa i tifosi rossoneri e i vertici della società. In un momento cruciale per il Milan, che ha visto l’arrivo del nuovo direttore sportivo Igli Tare e del nuovo allenatore Massimiliano Allegri, la gestione di questo caso è diventata una priorità assoluta.

Le accuse di Simone Braglia

Secondo Braglia, la mancata volontà di Maignan di sedersi al tavolo delle trattative è un segnale inequivocabile. La sua analisi è tagliente e diretta, gettando un’ombra sul futuro del talentuoso portiere. Braglia non usa mezzi termini, affermando che il giocatore non vede un futuro vincente nel club di Via Aldo Rossi.

“Ha già deciso di andare via, non vede futuro in una società dove non c’è programmazione per vincere. Se avesse voluto, avrebbe già firmato un contratto. Non credo che le cifre che chiede Maignan non siano all’altezza del suo valore. E’ da due anni che si parla di rinnovo, andava fatto già dopo lo Scudetto. La società rischia di sbagliare come è successo con Donnarumma e tanti altri, perchè poi rischi di perderlo a zero”.

Queste parole risuonano come un avvertimento per la dirigenza milanista, che ha già vissuto situazioni simili in passato. La vicenda Donnarumma è ancora una ferita aperta per i supporters del Milan, che temono di rivivere lo stesso scenario con un altro dei loro migliori talenti. La mancata risoluzione della questione contrattuale di Maignan potrebbe rappresentare un errore gestionale fatale, compromettendo non solo la stabilità della rosa, ma anche il futuro sportivo della squadra.

La posizione del Milan tra Tare e Allegri

L’arrivo di Igli Tare come DS e di Massimiliano Allegri come allenatore segna un nuovo capitolo nella storia del Milan. La coppia ha il compito di riportare il club ai vertici del calcio italiano e la gestione del caso Maignan sarà un banco di prova cruciale per le loro capacità. La programmazione per vincere, menzionata da Braglia, è proprio ciò su cui il nuovo corso vuole puntare, ma la situazione di Maignan rischia di minare le fondamenta del progetto prima ancora che inizi a prendere forma.

Le trattative tra il Milan e l’entourage di Maignan non sembrano essere ancora entrate nel vivo, e la scadenza del contratto si avvicina. Le dichiarazioni di Braglia, rilasciate a TMW Radio, aggiungono ulteriore pressione su un ambiente già teso, con i tifosi che chiedono risposte e chiarezza. La strategia del nuovo DS Tare e del nuovo allenatore Allegri dovrà essere rapida ed efficace per evitare una perdita a parametro zero che sarebbe devastante dal punto di vista economico e sportivo. Il futuro di Maignan è un argomento caldo, e le prossime settimane potrebbero essere decisive per il destino del Milan e del suo portiere-capitano.