Maignan: «Le mie uniche droghe: fede, lavoro e vittorie!». Le parole del portiere rossonero che risponde ad alcune assurdità sul suo conto

Mike Maignan ha postato due storie su Instagram, una per ringraziare i tifosi del Milan e la seconda invece per rispondere anche ad alcune assurdità sul suo conto che sono uscite in questi mesi. Ecco le parole del portiere francese:

«Che emozione! Che benvenuto! San Siro la nostra casa. Le mie uniche droghe: fede, lavoro e vittorie!»