Maignan carica il Milan: il post social da brividi del portiere francese dopo il pareggio contro la Juve – FOTO

Maignan, migliore in campo della sfida contro la Juve, ha caricato i tifosi rossoneri sui propri canali social: messaggio da brivici

Il pareggio a reti inviolate tra Juventus e Milan (0-0) è stato un risultato amaro per i rossoneri, ma se c’è un protagonista che ha salvato la squadra dalla sconfitta, quello è senza dubbio Mike Maignan. Il portiere francese è stato unanimemente riconosciuto come l’MVP del match, dimostrando ancora una volta di essere un pilastro fondamentale nel Milan di Massimiliano Allegri e del DS Igli Tare.

Il momento clou della sua prestazione è arrivato a inizio secondo tempo, con un “miracolo su Gatti” che ha impedito alla Juventus di portarsi in vantaggio. L’intervento è stato definito come “un gesto tecnico istintivo e inaspettato”, quasi una “parata da campione” mutuata dal Futsal, dove Maignan si è mosso rapidamente verso il pallone con una reattività incredibile. Questa prodezza ha riaffermato non solo la sua abilità tra i pali, ma anche la sua leadership nel guidare la linea difensiva rossonera.

La Delusione Di Maignan E Il Monito Di Allegri

Nonostante la prestazione individuale eccezionale, l’umore di Maignan a fine partita rifletteva la delusione di tutto l’ambiente rossonero per l’occasione mancata (come il rigore sbagliato da Christian Pulisic). Intervistato da DAZN dopo il fischio finale, il portiere ha espresso chiaramente la frustrazione della squadra:

«Siamo delusi perché volevamo portare i tre punti a casa. Abbiamo pareggiato, difficile da accettare ma la Juve è una buona squadra».

Tuttavia, il suo commento si allinea perfettamente con il pragmatismo di Massimiliano Allegri, il quale insiste sulla necessità di fare risultato anche quando la vittoria non arriva. Maignan ha riassunto così la mentalità vincente che il tecnico e il DS Igli Tare stanno cercando di inculcare: «Dobbiamo fare meglio e possiamo fare meglio ma la roba positiva è che quando non vinciamo non perdiamo».

Il Messaggio Social: “Proseguiamo Insieme!”

All’indomani della sfida, il portiere francese ha voluto mandare un messaggio di unità e determinazione sui suoi canali social, confermando il suo impegno totale per la causa rossonera e la sua volontà di guardare subito avanti, come richiesto da Allegri in conferenza stampa. Su Instagram, Maignan ha scritto: “Proseguiamo insieme!”.

Questo atteggiamento da leader è fondamentale per il Milan che, nonostante la momentanea crisi dei rigori e la necessità che Rafael Leão ritrovi il top della forma, può contare su una solidità difensiva di altissimo livello. L’intervento di Maignan su Gatti non è stato solo un salvataggio, ma un segnale di fiducia per tutta la squadra in vista della serratissima corsa allo Scudetto in Serie A.