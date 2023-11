Maignan in bilico fino all’ultimo per Milan Fiorentina! Spunta il retroscena riguardante il portiere francese

La presenza in campo di Mike Maignan in occasione della partita di ieri tra Milan e Fiorentina è stata in bilico fino all’ultimo.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, infatti, l’estremo difensore francese ha giocato con 39 di febbre e pertanto avrebbe potuto non essere della partita. Tuttavia ha stretto i denti e salvato i suoi con un intervento miracoloso.