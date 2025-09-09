Maignan, fase di stallo con il Milan: addio possibile a fine stagione! Le ultime

Maignan può effettivamente lasciare il Milan al termine della stagione, problemi sul rinnovo del contratto

Il futuro di Mike Maignan, l’estremo difensore francese del Milan, è avvolto da un’incertezza crescente. Le trattative per il suo rinnovo di contratto, che avrebbero dovuto blindare il portiere a lungo termine, sono entrate in una fase di stallo. Le ultime indiscrezioni, riportate dal giornalista esperto di calciomercato Matteo Moretto, suggeriscono che al momento non ci sono stati progressi significativi tra le parti. Questo blocco ha fatto scattare un campanello d’allarme tra i tifosi e la dirigenza rossonera, in quanto c’è il rischio concreto che il capitano possa lasciare la squadra a fine stagione.

L’estremo difensore, noto per la sua agilità felina, la sua leadership in campo e le sue parate decisive, è diventato rapidamente un punto di riferimento per il Diavolo. Sotto la guida del suo allenatore, l’esperto tecnico toscano Massimiliano Allegri, Maignan si è affermato come uno dei migliori portieri al mondo, un vero e proprio baluardo tra i pali, capace di salvare il risultato innumerevoli volte. La sua figura è talmente centrale nel progetto tecnico che la sua possibile partenza rappresenterebbe una perdita enorme per la squadra.

La situazione contrattuale è delicata. Le richieste economiche dell’entourage del portiere e l’offerta del club sembrano ancora distanti, e la mancanza di un accordo ha permesso alle voci di mercato di farsi sempre più insistenti. Molti dei top club europei starebbero monitorando la situazione con grande attenzione, pronti a farsi avanti nel caso in cui le trattative non dovessero sbloccarsi.

Per il Milan, il tempo stringe. L’amministratore delegato e il suo team sanno che la gestione della situazione di Maignan è una delle priorità assolute. Perdere il proprio capitano a parametro zero sarebbe un duro colpo, sia a livello tecnico che economico. Il popolo rossonero spera che il muro contro muro si risolva presto, con un’intesa che permetta al loro portiere di continuare a difendere la porta del Milan per molti anni a venire.