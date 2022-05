Maignan: «Dida è molto simile a me, un punto di riferimento». Il portiere francese esalta così il suo preparatore

Mike Maignan parla di Nelson Dida, preparatore dei portieri del Milan, a La Gazzetta dello Sport.

DIDA – «Il fatto che ci fosse lui come allenatore dei portieri è stato uno stimolo in più, perché sapevo che mi avrebbe permesso di migliorare, visto che è stato uno dei top al mondo. E poi da un punto di vista tecnico e di dimensioni fisiche siamo simili, e questo aiuta. Quando l’ho incontrato ho capito che è anche una persona umile, che ama il suo lavoro e vive di calcio. Proprio come me. Come con Pioli, parlo molto anche con Dida: analizziamo tutte le azioni, quei dettagli tecnici che possono fare la differenza. È un vero punto di riferimento per me».