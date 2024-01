Maignan lancia l’appello a Milan Tv: «Accetto i fischi ma non il razzismo, dobbiamo reagire»

Maignan ha parlato ai canali ufficiali del club rossonero dopo la vittoria del Milan contro l’Udinese. Ecco cosa ha detto

VITTORIA – «Era tanto che non vincevamo qui. Volevamo giocare il nostro calcio, non è stato facile, ma con la giusta mentalità abbiamo vinto»

GRUPPO – «Siamo un gruppo forte che vuole vincere sempre. Abbiamo vinto da squadra, sono tre punti importanti»

RAZZISMO – «Ho sentito versi di scimmia. La prima volta non ho detto nulla, la seconda invece sono andato a dirlo alla panchina. Sono cose che non dovrebbero succedere. Noi dobbiamo reagire, non si può giocare così. Ok i fischi, ma il razzismo no. Ci sono le sanzioni, va fatto qualcosa per cambiare le cose»