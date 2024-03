Maignan Castellanos, Marchegiani allibito da Di Bello: «Anche tra i bambini quello è rigore. C’è una cosa gravissima»

Maignan-Castellanos, Luca Marchegiani ha criticato duramente l’arbitraggio di Di Bello in Lazio-Milan: le dichiarazioni

Ospite a Sky, Luca Marchegiani ha commentato così l’episodio Maignan-Castellanos in Lazio-Milan:

PAROLE – «Se vai a vedere una partita di bambini e si arbitrano da soli, se succede una cosa così chi ha subito il fallo prende il pallone e va a calciare il rigore. E chi ha fatto fallo non dice nulla… Secondo me è stato un arbitraggio spietato col regolamento in mano e questo è il contrario rispetto a ciò che dovrebbe fare un arbitro. Un arbitro deve capire il senso del gioco e nell’arbitraggio di venerdì sera non è stato fatto, questa è la cosa grave. Il tema cruciale è il designatore: è lui che chiede agli arbitri di dirigere in questo modo o è una forma di autodifesa? Gli errori di venerdì, come quelli di sabato in Torino-Fiorentina, arrivano perché non c’è buonsenso, non si sforzano di entrare nel senso del gioco».