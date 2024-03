Maignan Castellanos, Cesari smorza le polemiche: «Non è mai rigore. Gabbia elemento decisivo dell’azione, vi spiego»

Maignan-Castellanos, Graziano Cesari, ex arbitro, è convinto che l’intervento non sia assolutamente da calcio di rigore

Ospite a Pressing, Graziano Cesari, famoso ex arbitro, ha detto la sua sul contatto Castellanos-Maignan in Lazio-Milan:

PAROLE – «Il contatto tra Maignan e Castellanos per me non è assolutamente da rigore. Il portiere francese non può smaterializzarsi ed inoltre è dirimente dove finisce la palla. Il pallone è nella disponibilità del difensore del Milan Gabbia e dunque Castellanos non avrebbe potuto raggiungerla a prescindere dallo scontro con Maignan».