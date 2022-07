Maglia Milan con lo scudetto fa boom di vendite in 40 paesi: oggi verrà presentata al raduno

Oggi in occasione del primo giorno di raduno verrà presentata anche la nuova maglia del Milan, già venduta in 40 nazioni. Venerdì primo luglio, nel primo giorno di prevendita, in meno di 10 ore sono state vendute oltre il doppio delle maglie dei tre giorni di pre-vendita del 2021, lo stesso numero raggiunto un anno fa in nove giorni.

Le personalizzazioni più richieste? Tonali, Theo Hernandez, Ibrahimovic e Leao. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.