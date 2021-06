Calciomercato Milan, è la settimana di Brahim Diaz: Maldini vuole chiudere

Calciomercato Milan, dopo Maignan e Tomori Maldini vuole chiudere per il ritorno di Brahim Diaz: parti vicinissime

Calciomercato Milan, parte la settimana del terzo acquisto della sessione estiva dei rossoneri. Come riportato infatti da Tuttosport, Milan e Real Madrid sono ad un passo dall’accordo per il ritorno di Brahim Diaz in rossonero dopo l’anno passato in prestito secco a Milanello.

NUOVO PRESTITO – Maldini e i Blancos avrebbero trovato l’accordo per un nuovo prestito con diritto di riscatto a 20 milioni. Mancano pochi dettagli, tra cui la possibilità di estendere il prestito su due anni. Non certo un problema insormontabile: il ritorno di Brahim si avvicina a grandi passi.