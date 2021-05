Lukaku, nuova frecciata ad Ibrahimovic: «Il vero Dio ha inconorato i re»

Romelu Lukaku festeggia lo Scudetto e punzecchia Ibrahimovic. Il giorno dopo la vittoria del tricolore, l’attaccante dell’Inter celebra la vittoria sui propri social: «Il vero Dio ha incoronato i re. Ora inchinatevi!» concludendo poi con l’autoproclamazione: «Re di Milano» . Frecciata nemmeno troppo nascosta allo svedese, da sempre solito etichettarsi con l’appellativo di “God”.

The real god ✝️

has crowned the king!

Now bow down

Il nostro dio ✝️ ha incoronato i Re!

Ora inchinatevi!

King of Milano 😉👑 pic.twitter.com/n0gAiYWFTp

