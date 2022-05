Lukaku Milan: pazza suggestione prestito in attesa di Ibrahimovic. I belga stravagante idea per rinforzare l’attacco

Secondo il Corriere dello Sport potrebbe spuntare una clamorosa suggestione per l’attacco del Milan. Lukaku insiste nella sua volontà di tornare in Italia. Logico che la preferenza del belga è per l’Inter, ma occorrerebbe un complicato incastro: l’unica formula possibile sarebbe il prestito con sostanzioso taglio dell’ingaggio da 12+3 milioni di bonus.

Lukaku tra l’altre non beneficerebbe del Decreto Crescita. Milan e Juve però, secondo il quotidiano romano, sarebbero alla finestra.