Garlando spiega: «Pioli ha diverse colpe ma la più grave è questa»

Luigi Garlando ha parlato delle colpe di Stefano Pioli alla guida del Milan in questa stagione: ecco quella più importante

Intervenuto sulle pagine della Gazzetta dello Sport, Garlando ha parlato così di Pioli:

PAROLE – «La prima colpa di Pioli è di essersi convinto di poter fare tutto come prima, da solo, anche se nulla era più come prima; di essersi caricato sulle spalle responsabilità esagerate. Ha esagerato in ottimismo anche tatticamente, chiedendo spesso al Milan un coraggio oltre i propri limiti, a costo di farsi infilzare in ripartenza, come San Sebastiano Martire. Le rovinose batoste contro Inter (5-1) e Psg (a Parigi) hanno lasciato il segno».