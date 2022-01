Mondellini: «Il Milan è senza debiti, sulla cessione...»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Luciano Mondellini, direttore di Calcio e Finanza, ha analizzato la gestione societaria del Milan da parte di Elliott: le sue parole

Intervistato da Tuttosport, il direttore di Calcio e Finanza Luciano Mondellini ha parlato in questi termini di Elliott:

«Elliott è uno dei fondi più importanti a livello mondiale. L’obiettivo è quello di massimizzare il ritorno di un investimento. Sono subentrati a Yong Hong Lee e hanno eseguito subito un’operazione di pulizia: i rossoneri oggi non hanno debiti. La politica è quella di valorizzare i giovani e di non andare oltre con certi ingaggi. Nel medio termine vorranno vendere la società e realizzare una plusvalenza: chiederanno almeno un miliardo per la cessione del club. Suning ha comprato l’Inter anni fa, investendo anche più di 800 milioni, è normale che chiedano un miliardo. Ma oggi la società è piena di debiti. Entrambe aspettano l’ufficialità dello stadio e sono transeunte. Un conto è vendere uno stabilimento nuovo di pacca, un altro uno che è storico, ma non all’avanguardia. Elliott incasserà praticamente tutti i profitti della vendita del Milan. Suning no: il compratore dell’Inter dovrà sobbarcarsi i debiti della società nerazzurra».