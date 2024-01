Lucca e l’ammirazione per Ibrahimovic: «E’ il mio idolo e sabato spero di incontrarlo». Le parole dell’attaccante dell’Udinese

Lorenzo Lucca ha parlato ai microfoni di Sky Sport in vista della sfida tra Udinese e Milan, in particolare della sua ammirazione per Zlatan Ibrahimovic. Ecco le parole dell’attaccante:

PAROLE – «Ibrahimovic è il mio idolo, spero di incontrarlo e penso sarà così, ho visto che va sempre a bordo campo o in panchina, spero di incontrarlo perché sarebbe la prima volta. Proverò a scambiare due parole con lui. La cosa che mi piace di più è il suo carattere, il far sì che sia diventato il migliore con tanta umiltà e un po’ di sana competitività, nel rispetto sempre degli altri».