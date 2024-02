Serafini deluso dal Milan: «C’è un aspetto inquietante e che in Serie A non può esistere. Vi dico quale»

Luca Serafini, noto giornalista, ha criticato la prestazione del Milan sul campo del Monza: sono troppi i gol subiti

Ospite a Milan Tv, Luca Serafini ha parlato così della sconfitta del Milan a Monza:

PAROLE – «Purtroppo serata fortemente negativa, il turnover alla fine non ha pagato, la squadra ha poi saputo reagire bene ma alla fine è stato giusto così. Questa squadra subisce troppi gol, non va bene, in Serie A non puoi concedere così troppo».