Luca Serafini ha analizzato la vittoria del Milan nel derby contro l’Inter di ieri pomeriggio: le sue dichiarazioni

Intervenuto a Milan Tv, Luca Serafini ha parlato del derby. Le sue parole:

«Ovviamente è giusto soffermarsi sulla doppietta di Giroud, ma non si può non parlare anche di Maignan che ha fatto almeno tre parate decisive. Poi voglio sottolineare anche la grande prestazione in mezzo al campo di Tonali».