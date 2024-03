Pellegrini sbotta sui social: «Ha vinto l’antisportività. La prossima volta farò così». Le sue parole su Instagram

Il terzino Luca Pellegrini è intervenuto sul proprio profilo Instagram dopo la sfida tra Milan e Lazio, tornando in particolare sull’episodio che ha portato alla sua espulsione.

PELLEGRINI – «Chiedo scusa alla squadra e i nostri tifosi, per il cartellino rosso. La prossima volta calcerò la palla fuori dallo stadio di sicuro, considerando che il sangue in faccia al mio compagno di squadra e il fatto che mi fermi non è stato sufficiente per l’arbitro. Ha vinto l’antisportività»