Marelli: «Tocco di mano di Correa ma giusto lasciar proseguire»

Luca Marelli ha analizzato il tocco di mano di Correa in area di rigore nerazzurra: giusta la decisione di non assegnare il rigore

Luca Marelli, ex arbitro e oggi opinionista per DAZN, ha analizzato il tocco di mano di Joaquin Correa in area di rigore. Giusta secondo Marelli la decisione di non assegnare il penalty. Le sue parole, chiare, sull’importante episodio del derby:

«C’è stato un tocco di mano di Correa ma il braccio era lungo il corpo. Giusto lasciar proseguire»