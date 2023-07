Marchetti sulle scelte di mercato del Milan tra: «Ecco i tre nomi per il centrocampo». Le parole del giornalista

Luca Marchetti ha parlato ai microfoni di TMW delle situazione mercato in casa Milan. Ecco le parole del giornalista:

«C’è certamente il Milan che (dopo aver scoperto di avere un avvio di campionato in salita) ha offerto al Chelsea 22 milioni (bonus compresi) per Pulisic, continua a trattare con Morata, lavora con il WestHam per uno scambio Scamacca-Origi (operazione al momento complicata), a Rejnders a centrocampo lavora anche su Musah e Dominguez (del Bologna) aspettando una risposta del Villarreal per Chukwueze».