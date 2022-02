Marchetti: «Milan pazzo di Botman ma il Lille a gennaio non lo cedeva»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Luca Marchetti, noto esperto di mercato di Sky, ha parlato della trattativa tra Milan e Lilli per Botman a gennaio: le sue parole

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Luca Marchetti ha svelato alcuni retroscena sulla trattativa tra Milan e Lille per Botman a gennaio:

«Il Milan non ha trovato il profilo giusto su cui fare un investimento. Avrebbe voluto Batman, ma il Lille non lo ha voluto vendere a gennaio. Con Bailly e Diallo non è scattata la scintilla».