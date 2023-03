Marchetti: «Il Milan non è al secondo posto per le difficoltà di Leao». Le parole del giornalista sul periodo difficile dell’esterno portoghese

Luca Marchetti ha parlato ai microfoni di TMW delle difficoltà di Rafael Leao. Ecco le parole del giornalista sull’esterno del Milan:

«Leao può essere poco sereno per qualche voce di mercato, ma di sicuro non è il modulo che lo sta bloccando. Ognuno gestisce le pressioni come può, Kessié e Donnarumma hanno giocato con il contratto in scadenza e hanno portato il Milan a raggiungere gli obiettivi. Leao ora non sta trascinando il Milan e se non è al secondo posto è proprio per le difficoltà di Leao».