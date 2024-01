Marchegiani dalla parte di Leao: «Non è vero che ha un brutto atteggiamento. Una cosa però mi rammarica»

Luca Marchegiani, ex portiere e opinionista, ha commentato il momento vissuto da Rafael Leao: le sue dichiarazioni

Intervenuto a Sky, Luca Marchegiani ha parlato così di Leao e del suo momento nel Milan:

PAROLE – «Secondo me Leao non ha un brutto atteggiamento in campo, è fatto così, ciò che dovrebbe mettere in mostra è più presenza nella partita e nelle giocate. Lui invece o fa una cosa difficile oppure sbaglia, gioca poche volte semplice ed è un peccato perchè potrebbe gestire meglio tanti palloni importanti».