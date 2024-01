Marchegiani smorza gli entusiasmi di Pioli: «Per parlare di rincorsa scudetto è un pò presto. Con la Roma mi ha impressionato lui»

Luca Marchegiani, ex portiere e giornalista, ha commentato le chance scudetto del Milan: le sue dichiarazioni

Ospite a Sky, Luca Marchegiani ha parlato così dopo Milan-Roma:

PAROLE – «Sei vittorie nelle ultime 8. Ho sentito Pioli parlare di rincorsa al primo posto, è un po’ presto. Mi è piaciuto Adli che è molto efficace anche se magari non bello esteticamente. Per me Leao è fortissimo ma non incide come dovrebbe».