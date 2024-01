Baldanzi Milan, Calamai assicura: «Strada da predestinato e colpi fantastici»

Baldanzi-Milan, Luca Calamai esalta il trequartista dell’Empoli e grande obiettivo del club rossonero: le dichiarazioni

Dalle colonne di TMW, Luca Calamai ha parlato così di Tommaso Baldanzi, accostato anche al calciomercato Milan:

PAROLE – «A proposito di Juve-Empoli come non sottolineare il gran gol di Baldanzi. Il presidente Corsi continua a proporre talenti speciali. Baldanzi non sta vivendo una stagione semplice. Ma ha colpi fantastici e una strada da predestinato. Il trequartista toscano potrebbe partire in questa fase finale del mercato d’inverno».