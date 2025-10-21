Lopetegui, la rivincita del tecnico: da mediocre per il Milan a eroe che porta il Qatar ai Mondiali

Lopetegui, la rivincita del tecnico che, scartato dal Milan a favore di Paulo Fonseca, ha portato la Nazionale del Qatar ai Mondiali

Julen Lopetegui si è preso una grande rivincita sul palcoscenico internazionale. Il tecnico spagnolo, che a Milano era stato aspramente criticato e “non volevano”, è ora acclamato come “Lope d’Arabia”.

Come sottolinea Furio Zara sulla Gazzetta, Lopetegui è diventato “idolo di un popolo che lo acclama come eroe” dopo aver raggiunto un traguardo storico: il tecnico spagnolo porta il Qatar ai Mondiali.

Questo successo contrasta nettamente con il giudizio espresso dai tifosi Rossoneri solo qualche anno prima, quando era considerato “mediocre per le ambizioni del Milan“. La sua impresa con la Nazionale qatariota ribalta così la percezione sulla sua carriera, trasformandolo da nome contestato a selezionatore vincente.