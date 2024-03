Lopetegui Milan semplice suggestione o idea concreta? Tutta la verità sul tecnico spagnolo, accostato ai rossoneri

Tra gli allenatori accostati al Milan per il possibile dopo Pioli (il tecnico si giocherà in questi ultimi mesi la possibilità di continuare sulla panchina dei rossoneri, ma non è da escludere un cambio a fine stagione) c’è anche il nome di Lopetegui.

Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport il tecnico spagnolo è un profilo che piace alla dirigenza ma è da tenere in considerazione la variabile Ibra, che avrà un peso in questa scelta.