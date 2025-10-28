Lookman a DAZN: «Spero di poter essere ancor di più in condizione»

Connect with us

Lookman nel post partita di Atalanta Milan è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare la sfida andata in scena alla New Balance Arena

Al termine di Atalanta-Milan, match andato in scena alla New Balance Arena di Bergamo, ai microfoni di DAZN è intervenuto Ademola Lookman, autore del gol dell’1-1. Queste le sue parole:

«Spero di poter entrare ancor di più in condizione è bello essere disponibile per la squadra. Però è necessario ancora crescere».

Pasalic esalta Modric nel post partita

Insieme al nigeriano, ai microfoni di DAZN, è intervenuto anche Mario Pasalic che ha speso bellissime parole nei confronti di Luka Modric.

«Sempre bello giocare contro un grande campione così, perché vedere uno di questi livelli a 40 anni, veramente chapeau».

