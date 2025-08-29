Loftus Cheek a Sky: «Allegri mi trasmette grande fiducia, mentalità perfetta. 15 gol? Dico che…». Le ultimissime sui rossoneri

Intervenuto a Sky dopo Lecce-Milan, Loftus-Cheek, calciatore del club rossonero, ha dichiarato:

«Mentalità perfetta la nostra, nonostante i due gol annullati. In queste due settimane lavoreremo duro per ripresentarci al meglio. 15 gol? Ci proviamo! Sono molto felice per il gol e per la vittoria. Allegri? Mi sta trasmettendo grande fiducia, sono molto felice. Voglio fare bene questa stagione con la squadra: mi sento importante per la squadra».