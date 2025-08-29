Connect with us

HANNO DETTO

Loftus Cheek a Sky: «Allegri mi trasmette grande fiducia, mentalità perfetta. 15 gol? Dico che...»

HANNO DETTO

Modric a DAZN: «Molto felice al Milan, ambiente bello e sereno. Ecco cosa mi chiede Allegri»

HANNO DETTO

Conferenza stampa Allegri: «Abbiamo fatto i primi tre punti ma ne dobbiamo fare tanti altri. Su Santiago Gimenez posso dire questa cosa»

HANNO DETTO

Allegri a DAZN: «Dobbiamo migliorare ma non abbiamo rischiato troppo. Ottimo lavoro della società sul mercato. E Modric...»

HANNO DETTO

Di Francesco a Sky: «Siamo stati molto ingenui, peccato per il rimpallo di Pulisic. Questa decisione arbitrale...»

HANNO DETTO

Loftus Cheek a Sky: «Allegri mi trasmette grande fiducia, mentalità perfetta. 15 gol? Dico che…»

Milan news 24

Published

1 ora ago

on

By

Loftus-Cheek

Loftus Cheek a Sky: «Allegri mi trasmette grande fiducia, mentalità perfetta. 15 gol? Dico che…». Le ultimissime sui rossoneri

Intervenuto a Sky dopo Lecce-Milan, Loftus-Cheek, calciatore del club rossonero, ha dichiarato:

«Mentalità perfetta la nostra, nonostante i due gol annullati. In queste due settimane lavoreremo duro per ripresentarci al meglio. 15 gol? Ci proviamo! Sono molto felice per il gol e per la vittoria. Allegri? Mi sta trasmettendo grande fiducia, sono molto felice. Voglio fare bene questa stagione con la squadra: mi sento importante per la squadra».

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.