Loftus-Cheek: «Seguo il Milan specialmente da quando c’è Tomori…». Le parole del nuovo acquisto rossonero sull’amico e compagno di squadra

Loftus-Cheek ha parlato ai microfoni di Milan Tv di Fikayo Tomori e del Milan. Ecco le parole del nuovo acquisto rossonero:

«Seguo il Milan specialmente da quando c’è Tomori, penso che Fik sia un esempio fantastico, per come ha affrontato una nuova sfida lontano dall’Inghilterra e per il successo che ha avuto. Il fatto che sia riuscito a vincere lo scudetto con il Milan e che abbia raggiunto dei traguardi importanti con il club mi ha dato una grande spinta per farmi venire qui. Ho giocato con lui nelle giovanili, sarà bello indossare la stessa maglia a San Siro. Ho parlato molto con lui nell’ultimo mese, anzi un paio di mesi in realtà, specialmente quando la notizia è uscita sui giornali. Lui mi chiedeva se sarei venuto al Milan. All’inizio non potevo dirgli molto, ma quando la trattativa si è fatta seria ho iniziato a chiedergli del club e altre cose, tipo dove vive, dove vivono gli altri giocatori, dov’è il campo di allenamento. Mi ha detto che se fossi venuto al Milan avrei capito quanto è grande questo club, la sua stora e cosa vuol dire giocare per il Milan»