Giroud o Lautaro Martinez? Ecco il pensiero di Loftus-Cheek in vista del confronto tra due bomber nel derby

Ruben Loftus-Cheek ha parlato ai microfoni di DAZN Heroes di Olivier Giroud e Lautaro Martinez. Ecco le parole del centrocampista rossonero:

«Sono due giocatori molto diversi. Personalmente adoro giocare con Olivier perché è bravissimo a tenere palla: mi piace lanciarmi alle sue spalle perché so che, se gioco di sponda su di lui poi me la ripasserà nel punto perfetto… è davvero un ottimo riferimento. E poi è bravissimo segnare di testa. Lautaro non l’ho visto molto arrivando dalla Premier, ma sembra “letale” come finalizzatore, ha proprio una mentalità vincente. Sono sicuro che lo vedrò un po’ di più nel Derby»